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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Deveci: “Asılsız çağrı, insanlık suçu”

İHA

Başkan Deveci: “Asılsız çağrı, insanlık suçu”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 112 çağrı merkezlerine yapılan asılsız çağrılara dikkat çekerek, “Bu yapılan suçtur. Muhtemel kastla adam öldürmeye teşebbüstür. Aynı zamanda bir insanlık suçudur” dedi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, her yıl 11 Şubat’ta kutlanan Avrupa 112 Günü’nde Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi personeli tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ve Samsun protokolünün yer alarak önemli mesajlar verdiği video çalışması için kamera karşısına geçti. Mesajında 112 çağrı merkezlerine yapılan asılsız ihbarlara dikkat çeken Başkan Deveci, sahte aramaların o anda zor durumda olan birisini engelleyebileceğini belirterek, “Avukat kimliğimle ve uyararak söylüyorum. Yaptığınız suçtur. Muhtemel kastla adam öldürmeye teşebbüstür. Aynı zamanda bir insanlık suçudur. Sadece ceza korkusuyla değil, insani değerlerimizle de bunu yapmamalıyız” ifadelerini kullandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’nin 24 saat esaslı çalışan önemli kurumlardan birisi olduğunu kaydeden Başkan Deveci, “Acil Çağrı Merkezi’nin yaptığı işlerde çalışanların sorumluluklarına karşı kamuoyunda bir duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Acil Çağrı Merkezlerimiz hayat kurtarıyor. Hem sağlık alanında, hem güvenlik alanında, hem de sosyal afetler alanında yoğun görevler üstleniyor. Burada dikkat edilmesi gereken, devletimizin dağınıklığı önlemek adına tüm hizmetleri 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bir araya getiriyor. Polis, jandarma, sağlık, itfaiyenin yanı sıra sahil güvenlik ve orman yangınlarına müdahale ekiplerini ilgilendiren çağrıları da 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesine dahil ediyor. Bu şu demektir. Hayati bir önem taşıyor. Hem insan sağlığı için, hem çevre sağlığı için hem de toplum güvenliği için. O nedenle size birkaç rakam vererek dikkatinizi çekmek istiyorum. Acil Çağrı Merkezimize 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki bir yıl içinde, 1 milyon 943 bin 360 çağrı gelmiş. Bunun 430 bin 904’ü doğru ve ihtiyaç talebiyle alakalı sonuç almak adına yapılmış çağrı. Ama asıl altını çizmek istediğim 1 milyon 512 bin 456 çağrı gerçek çağrı değil. Çağrı merkezindeki görevlileri meşgul eden çağrı. Yani o zaman dilimi içerisinde denk gelmiş sağlık, yangın ya da güvenlik nedeniyle çağrı merkezine bir başvuru yapacak birini engellemişse oradaki hizmet verenler engellenmiş ve bir hayat bu nedenle kurtarılamamış bu şu demektir. O sahte, asılsız ihbarı yapan kişi, olası kastla adam öldürmeye teşebbüs etmiş demektir. Eğer bu tespit edilebilirse bizim hukuk sistemimize göre olası kastla adam öldürmeye teşebbüs etmekten yargılanabilir. O kadar ciddi, o kadar sorumluluk hissettiren bir durum. Sadece ceza korkusuyla değil, insani değerlerimizle de bunu yapmamalıyız” diye konuştu.
112 Acil Çağrı Sistemi’nin görevinin insan sağlığını ilgilendirdiğini belirten Başkan Deveci, şunları söyledi:
“Aynı zamanda kutsal bir görev alanı. Onu başka bir amaca hizmet eden şekilde kandırmak, oyun oynamak, sahte arama yapmak adına kullanmamak gerekiyor. Ben Atakum Belediye Başkanı olarak Cemil Deveci olarak avukat kimliğimle ve uyararak söylüyorum. Yaptığınız suçtur. Olası kastla adam öldürmeye teşebbüstür. Aynı zamanda bir insanlık suçudur. Bir can kaybına neden olabilirsiniz. Bu nedenle bunu yapmayın. 112 Acil Çağrı Merkezi sahte ve yanlış aramalarla uğraşmak yerine kendi işlerini yapsın. Onların görevlerini yapmaları adına, işlerini kolaylaştırmamız ve onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Tüm 112 Acil Çağrı Merkezi emekçilerinin günlerini kutluyorum. Özellikle sağlık çalışanlarının içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çok yoğun ve risk içeren zor şartlarda çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Her birine ayrı ayrı sağlık ve çalışmalarında kolaylık diliyorum.”

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