Samsun TSO’dan “Ticaretini koru, Samsun’a sahip çık” çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun TSO’dan “Ticaretini koru, Samsun’a sahip çık” çağrısı

İHA

Samsun TSO’dan “Ticaretini koru, Samsun’a sahip çık” çağrısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi sürecinde ciddi sıkıntılar yaşayan yerel işletmelere sahip çıkılması çağrısında bulunarak, “Zor günleri aşmak birlik ve beraberlikten, birbirimizi anlamaktan ve destek olmaktan geçiyor. Samsun’da var, Samsun için al” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle iş dünyasının, özellikle de yerel esnaf, üretici ve işletmelerin oldukça zor bir dönemeçten geçtiğini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen bir takım kısıtlamalar söz konusu. Elbette toplum sağlığı bağlamında bulaş riskinin asgari seviyeye düşürmek için getirilen bu kısıtlamaları destekliyoruz. Bununla birlikte getirilen kısıtlamaların ticari ortamı ve en çok da yerel işletmeleri olumsuz yüksek ölçüde etkilediği hepimizin malumu. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kaldı, bir kısmı faaliyetlerine kısıtlama getirmek zorunda kaldı. Çoğu zaman günlük giderlerini bile karşılamakta zorluk çekiyorlar. Zor günler maalesef devam ediyor. Üyelerimizden bu anlamda gelen talepleri, çözüm önerilerini mesai mevhumu gözetmeksiniz TOBB aracılığıyla ilgili yerlere ilettik. Çözüm üretmeye çalıştık. TOBB önderliğinde Odamızın kaynaklarını kullanarak Nefes Kredisi imkanı sağladık. Ancak, işletmelerin sürdürülebilirliği faaliyetlerin devamlılığına ihtiyaç duyuyor” dedi.

Samsun’da var, Samsun için al
Açıklamasında, pandemi sürecinde dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Başkan Murzioğlu, “Dayanışma kültürü, tarihimizden gelen bir kültür. Bizi biz yapan, zorluklarla mücadelede güçlü kılan dayanağımız. İşte bugün tam zamanı. Bu sıkıntılı dönemi güçlü bir dayanışmayla aşabiliriz. Birbirimize destek olmak için halkımızdan ricamız yerli firmaları tercih etmeleri. Samsun için daha fazla aş ve iş olsun istiyorsak, alışverişlerinizde lütfen yerli firmaları tercih edin. Çünkü yerel işletmelerimiz hayatımızın her anında bizimle. Bu işletme sahiplerinin çoğu eşimiz, dostumuz yakınımız. Yüz yüze geldiğimiz, selamlaştığımızı semtlerimizi zengin kılan esnaflarımız. Rutin saydığımız alışkanlıklarımızı hepimiz özlüyoruz. Süreç normalleştiğinde yine o esnafı görmek istiyorsak, alışkanlıklarımıza devam etmek istiyorsak alışverişlerimizde yerel işletmeleri tercih edelim. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren yerel markalarımızdan siparişlerimizi verelim. Şimdi zaman, işletmelerimize sahip çıkma zamanıdır. İşletmelerimize yerelde ne kadar çok sahip çıkarsak paramızın Samsun’da kalmasını, yerelden ekonomiye destek verilmesini sağlamış oluruz. Unutmayalım ki; hepimiz aynı gemideyiz. Kapanan her kepenk, duran her makine; artan işsizlik ve ekonomiye vurulan yeni bir darbe demektir. Birbirimize omuz vererek, pandeminin yol açtığı bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız. Samsun da var, Samsun için al. Ticaretini koru, Samsun’a sahip çık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OMÜ yönetimi, 'Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi’ne odaklandı Rektör Ünal: "Planlamamızda sistem değişikliği olacak"
YEREL HABERLER OMÜ yönetimi, 'Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi’ne ...
Başkan Deveci: “Asılsız çağrı, insanlık suçu”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Asılsız çağrı, insanlık suçu”
Çevresel ve genetik faktörler epilepsiyi etkiliyor
YEREL HABERLER Çevresel ve genetik faktörler epilepsiyi etkiliyor
Sandıkçı: "Canik Kadın Kooperatifi üreten kadın sayısını artıracak"
YEREL HABERLER Sandıkçı: "Canik Kadın Kooperatifi üreten kadın ...
Samsunspor’un gizli silahı İlyas Kubilay Yavuz Yavuz, 18 maçta 4 gol, 4 asist yaptı Samsunspor, İlyas Kubilay Yavuz’un gol veya asist yaptığı 8 maçın tamamını kazanarak 24 puan topladı
YEREL HABERLER Samsunspor’un gizli silahı İlyas Kubilay Yavuz Yavuz, ...
Kenan Yelek: "Başaracak güçteyiz"
YEREL HABERLER Kenan Yelek: "Başaracak güçteyiz"
Şehit annesi: "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" Şehit ailesine duygulu ziyaret
YEREL HABERLER Şehit annesi: "Allah devletimize ve milletimize zeval ...
Uzaktan eğitimle hafız oldular
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimle hafız oldular
Samsun'da görevli doktor korona virüsü 2. kez yendi İkinci kez korona virüsü atlatan doktor: "Vücudun su ve tuz dengesinde aksaklıklar oldu"
YEREL HABERLER Samsun'da görevli doktor korona virüsü 2. kez ...
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları artarken bal üretimi düştü Samsun'da 2010 yılında 293 bin 854 olan büyükbaş hayvan sayısı 10 yılda 103 bin 754 artarak 397 bin 627’ye yükseldi Son 10 yılda doğal bal üretimi 205 ton azaldı
YEREL HABERLER Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları artarken bal ...
Jandarmadan kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak içki operasyonu
İskeleden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İskeleden düşen işçi yaralandı
Başkan Kılıç: "İlçemizin içme suyu meselesi bizler için oldukça önemli"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "İlçemizin içme suyu meselesi bizler ...
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha ...
Salep üretimine ilgi artıyor
YEREL HABERLER Salep üretimine ilgi artıyor
Araç duvara çarptı, sürücü şok geçiren kızını teselli etti
YEREL HABERLER Araç duvara çarptı, sürücü şok geçiren kızını teselli ...
Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Hareketsiz yaşayanlar büyük tehlike altında Hareketsiz yaşam insülin direnci ve diyabete yol açabilir
YEREL HABERLER Hareketsiz yaşayanlar büyük tehlike ...
Aynı kaderi yaşayan acılı aileler Ankara’da buluştu
YEREL HABERLER Aynı kaderi yaşayan acılı aileler Ankara’da buluştu
Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü (2)
YEREL HABERLER Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü (2)
Canik'ten SAMÜ'ye destek
YEREL HABERLER Canik'ten SAMÜ'ye destek
Başkan Demirtaş'tan Yeşilyurt'a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş'tan Yeşilyurt'a teşekkür plaketi
Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle yaraladı (2)
YEREL HABERLER Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle ...