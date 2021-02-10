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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Kent Konseyi Yabancılar Komisyonu kuruldu

İHA

Atakum Kent Konseyi Yabancılar Komisyonu kuruldu

Atakum’a farklı milletlerden gelerek ikamet eden yabancı uyruklu Atakum sakinlerinin kent hayatına katılımlarını sağlamak, karşılaştıkları sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olan Atakum Kent Konseyi Yabancılar Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu kuruldu
Atakum’a çeşitli ülkelerden başta eğitim amaçlı olmak üzere iş, aile, geçici koruma ve zorunlu göç gibi nedenlerle gelen yabancıların kent hayatına katılımı sürecine destek vermek, karşılaştıkları sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Atakum Kent Konseyi Yabancılar Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu kuruldu. Komisyon ofisi açılışına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, İYİ Parti Atakum İlçe Yöneticisi Hasan Akın Özel, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, Atakum Kent Konseyi Yabancılar Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu Başkanı Sefa Akkoyunlu, Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko ve çok sayıda yabancı uyruklu komisyon üyesi ile yabancı Atakum sakinleri katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Atakum Kent Konseyi Yabancılar Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu Başkanı Sefa Akkoyunlu, komisyonun amacının Atakum’da birlik ve beraberlik sağlamak olduğunu ifade ederek, “Komisyonun kurulma sürecinde ve her zaman bizlere destek olan Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci ve başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, derneklerinin üç yıldır verimli çalışmalara imza attığını ifade ederek, “Bu kadar kısa bir sürede çok güzel çalışmalar yaptık. Güçlü ve gelişen bir topluluk kurmak için önümüzde çok zor ve uzun bir yolumuz olduğunu biliyor ve inanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Ukrayna için şu ifadeleri kullanmış: ‘Kuzey’e dikkatle bakın. Orada deniz var. Eğer bir an için orada deniz olmadığını düşünürseniz iki ülkenin ne kadar yakın olduklarını görürsünüz.’ Birlikte güçlüyüz. Hep birlikte daha çok başarılara ulaşacağımızı biliyor ve inanıyorum. Komisyonumuza başarılar diliyorum” diye konuştu.
Atakum Kent Konseyi Yabancılar Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu’nun kuruluş süreci hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, “Türkiye’ye örnek çalışmalar gerçekleştiren ve bölgemizin marka kenti haline gelen Atakum Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde Kadın ve Gençlik Meclislerimiz kurulmuştu. Engelsiz Meclis ve Çocuk Meclisi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Yine Atakum Kent Konseyi bünyesinde kurulmuş olan komisyonlardan bir tanesi de Yabancılar Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu. Karadeniz Bölgesi’nde ilk olan bu komisyon; Ukrayna, Rusya, Irak, Suriye, Etiyopya, Kosova, Bosna Hersek, Endonezya gibi birçok ülkeden işi, ailesi ya da geçiçi koruma, zorunlu göç gibi nedenlerle Samsun’a gelen ve Atakum’da ikamet eden insanlara destek vermek amacıyla kuruldu. Hem onların yaşamlarına destek vermek, yaşam standartlarını geliştirmek hem de çocuklarının üzerinden giderek onlara destek olmak adına komisyon çok yararlı işler yapacaktır. Buna inanıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bünyesinde en çok yabancı nüfus barındıran şehirler arasında Samsun’un 6. sırada olduğunu görüyoruz. Şu anda Samsun’da 32 bin 963 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor. Büyük bir bölümü de Atakum’da ikamet ediyor. Kimi öğrenci, kimi yatırımcı, kimi çalışan, kimi ise geçici koruma ya da zorunlu göç gibi konular nedeniyle Atakum’da ikamet halinde. Atakum Kent Konseyi çatısı altında kurmuş olduğumuz Yabancılar Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu sayesinde öncelikle çocuklar olmak üzere yaşanan sorunların çözümünde tek bir merkezden ilgili ve yetkililere ulaşarak, barışın, dayanışmanın ve sevginin kenti Atakum’da dünyaya örnek bir çalışma yapacağımıza inanıyorum. Komisyonun kuruluşuna destek veren başta Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci olmak üzere tüm paydaş ve katılımcılara teşekkür ediyor, hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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