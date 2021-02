Buz patenine Samsun damgası

Samsun'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Buz Pateni İl Temsilciliği'nin yürüttüğü faaliyetler, Karadeniz Bölgesi'nin tek salonunda tüm hızıyla sürüyor.

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde Doğu Park Sahası içerisinde yer alan İlkadım Buz Sporları Salonu, geleceğin 'buz pateni' yıldızları yetiştirmek için, pandemi koşullarına uygun olarak, faaliyetlerine devam ediyor. Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu, 2020 yılında çok önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Buz pateni sporuna ilgi şehrimizde her geçen gün artıyor" dedi.



Türkiye şampiyonasına ev sahipliği

Gençlik Spor İl Müdürlüğünün imkanları, Buz Pateni İl Temsilcisi Kemalettin Ak'ın yoğun çabalarıyla son derece başarılı çalışmalara imza attıklarını söyleyen Numanoğlu, "Geride bıraktığımız yıl ilimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle iz bıraktık. Örneğin, Samsun olarak Artistik Puz Pateni'nde Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptık. 5 kategoride 13 kulüpten 61 sporcunun katıldığı yarışmalar hem nefesleri kesti hem de şehrimizin tanıtımına büyük katkı yaptı" diye konuştu.



Karadeniz'in tek buz pateni salonu

Numanoğlu, ayrıca şunları söyledi:

"Karadeniz’in tek buz pateni spor salonuna sahip Samsun’da buz pateni sporunu yaygınlaştırmak, geniş kitlelere ulaştırmak ve milli Sporcular yetiştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde son derece modern tesisleri ile Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu, her yaştan geniş halk kitlelerine hitap edecek potansiyele sahiptir ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek tesisimizde buz pateni sporunun temel eğitimi uzman antrenörler eşliğinde verilmektedir. Buz Pateni Federasyonumuz, Samsun’da bu sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için her türlü desteği vermektedir."

