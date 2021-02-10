Yangını söndürmek isterken yanarak hayatını kaybetti

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 61 yaşındaki bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde ikamet eden Ş.D.(61), fındık bahçesini temizlediği ağaçları yaktı. Yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı. Ormandaki yangını söndürmeye çalışan Ş.D. alevler içerisinde kalarak hayatını kaybetti.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi cumhuriyet savcılığınca yapılan incelemelerin ardından Ş.D.’nin cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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