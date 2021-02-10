Darp ve cep telefonu gaspına 4 gözaltı

Samsun'da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. kendisini darp eden mahalleden tanıdıkları kişilerin cep telefonunu gasp ettiklerini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Darp sonucu yaralanan E.T. hastanede tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili S.A., Y.D., Y.G. ve S.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen 4 kişi sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A., Y.D., Y.G. ve S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.