Samsun'da bir evin gizli bölmesinden 8 bin 700 lira para çalındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, B.T.'ye (74) ait eve kimse olmadığı bir sırada dış kapıyı kırıp girerek yatak odasının duvarındaki gizli bölmede saklanan 8 bin 700 lira parayı çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine B.T. jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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