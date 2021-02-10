Samsun’da yabancı uyrukluların 'dedikodu' kavgası: 1 yaralı

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Samsun’da yabancı uyruklular arasındaki 'dedikodu' kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Mohammed H.A.H.’nin yanına gelen yine Irak uyruklu 2 kişi 'dedikodu' nedeniyle tartıştı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Mohammed H.A.H. omuzundan yaralanarak hastanelik oldu. Bıçaklı saldırganlar ise kaçtı.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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