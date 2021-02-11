Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza alıp tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuksuz olarak yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi kararla birlikte mahkemece tutuklanmasına karar verilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında dava açılan A.K.'nin (51) Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasına katılan ve tutuksuz olarak yargılanan A.K. mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılıp kararla birlikte tutuklanmasına karar verildi. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan A.K. tutuklama müzekkeresinin yazılmasının ardından polis tarafından Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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