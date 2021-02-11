Vali Dağlı: "2020 yılında 1 milyon 512 bin asılsız çağrı aldık" "Hemşehrilerime sesleniyorum, 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmeyin" 112'nin özel gününde 112 fidan toprakla buluştu

112 Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "2020 yılında 1 milyon 930 bin çağrı aldık. Ne yazık ki bunun 1 milyon 512 bini asılsız çağrıdır. Samsunlu hemşehrilerime çağrıda bulunmak istiyorum. 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmeyin" dedi.

Samsun'da 112 Günü nedeniyle Atakum ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi binasında program düzenlendi. Programda Vali Dağlı 112 birimleri ziyaret ederek çalışanlardan bilgi aldı. Covid 19 Bilgi ve Danışma Hattı'nda görev yapan öğretmenleri de ziyaret eden Vali Dağlı, çalışmalarından dolayı öğretmenleri tebrik etti. Akabinde Çağrı Merkezi binası dışında fidan dikim etkinliği gerçekleşti. Vali Dağlı ilk fidanı 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye biriminde çalışan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatı kaybeden Gökhan Sarıkaya'nın kızı ile birlikte dikti. Vali Dağlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven, AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı, 112 Acil Çağrı Merkezi Emin Demir de fidan dikimi yaptı. Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri de fidan dikiminde destek sağladı.



"2020 yılında 1 milyon 930 bin çağrı aldık"

Programda bir konuşma gerçekleştiren Vali Dağlı, "Özellikle pandemi döneminde 21 Mart'tan itibaren ne kadar özenli çalıştığınızı hepimiz müşahede ediyoruz. Tabii, burada diğer kurumlardan gelen personellerimiz de var. İlimiz 112 çalışmalarında önde gelen illerin başında geliyor. Burayı normalde kimse aramasın istiyoruz, kimsenin işi düşmesin istiyoruz. Özellikle pandemi döneminde güze işler yapıldı. Örneğin dışarı çıkamayan büyüklerimizin taleplerine cevap verildi, ilgili kurumlara yönlendirildi. Böylesine güzel bir misyonu da 112 teşkilatımız üstlenmiş oldu. Normal afet ve diğer acil yardımlar dışında böyle güzel bir hizmet yapmış oldu. Maalesef bu güzelliği anlayamayan vatandaşlarımız da olabiliyor. 2020 yılında 1 milyon 930 bin çağrı aldık. Ne yazık ki bunun 1 milyon 512 bini asılsız çağrıdır. Bu çok yüksek bir rakamdır. Bu manada ben Samsunlu hemşehrilerime çağrıda bulunmak istiyorum. Kesinlikle asılsız çağrılar yapmayın. Hastamıza, yaralıya yetişmek için uğraşılıyor. Bu konuda tüm kurumlarımız çaba sarf ederken asılsız çağrılarla burayı meşgul etmesinler. 112'yi çevirdiğimizde numarayı meşgul bulabiliriz. Biz ne yaparsak karşımızda onu görürüz. Buradan Samsunlu hemşehrilerime çağrıda bulunuyorum. 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmeyin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.