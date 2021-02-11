Bafra’da muhtarlarla “aşı bilgilendirme” toplantısı

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında, muhtarlarla aşılama konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Korona virüs salgın hastalığı ve ilçedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Ertürkmen, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadelede muhtarların sorumluluklarını yerine getirmesi, vatandaşa gerekli uyarıları yapması, kurum müdürleriyle sürekli irtibat halinde olmalarını ve aşılama konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini söyledi. Ertürkmen, “Vatandaşlarımızın kendisinin randevu alması lazım ki hem devlet hastanesinde, hem özel hastanemizde hem ilçe sağlık müdürlüğümüzde, aile hekimleri vasıtasıyla aşıyı yapalım. Sizden istediğimiz bu. Vatandaşımızın bunu kendiliğinden bize aşı yapılacak diye beklediğini düşünüyoruz. Öyle değil 182 nolu telefon aranacak, araya mı bilemeyenler olabilir. Sizler o köyün muhtarları olarak bu arkadaşlarımıza yardımcı olun. Vatandaşımızı bu konuda uyarın. ‘Hasan amca, Mehmet dayı sizin aramanız gerekiyor arayamıyorsanız ben arayım’ diyerek randevu oluşturmamız lazım. Bizim bu salgınla mücadelede en önemli silahımız maske, mesafe ve temizlik ama tıbbı olarak da en mühim büyük mücadelemiz aşılama. Ne kadar aşılama çalışmalarında başarılı olursak hedef kitlemize, özellikle 65 yaş üstü olanlara ulaşabilir aşılarını yaptırabilirsek hem vaka sayımızda azalma meydana gelecek, hem hastalığı daha rahat atlatmamız sağlanacak, hastanelerde yığılmalar azalacak. Bu da bizim yapmamız gereken mücadelemiz olarak görevimiz. Randevu almayan vatandaşlarımızı uyarın. Onlara yardımcı olun. Bu konuda billboard çalışmalarımız olacak, sosyal medya çalışmalarımız olacak. En uzak yerlerde ki vatandaşlarımıza ulaşacağız” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın tarafından aşı konusunda muhtarlara bilgilendirme yapıldı. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, muhtarlar derneği başkanı Erol Andıç ve muhtarlar katıldı.

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