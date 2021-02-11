Bafra Sera OSB alt yapı ihale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra Sera OSB alt yapı ihale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı

İHA

Bafra Sera OSB alt yapı ihale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı

Samsun Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alt yapı ihale ilahı Resmi Gazete'de yayınlandı.
2013 yılı Haziran ayında Bafra Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ziraat Odası ve Bafra Ticaret Borsası'nın bir araya gelerek başlattığı Bafra Sera OSB çalışmasında bugün itibarıyla önemli bir adım daha atıldı. Bafra Sera OSB'nin alt yapı ihale ilanı 11 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Ön mutabakatı 2013 yılında imzalanarak kurulması planlanan Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB arazisinin toplam alanı bin 194 dekar olan müteşebbis heyet üyeleri arasına daha sonra Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi de katıldı.
Bafra Sera OSB hissedarları; Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası ve Bafra Ziraat Odası. Bafra’nın Doğankaya ile Şeyhulaş Mahallerinde bulunan 954 ve 205 dekarlık araziler hazine arazisi olarak, 35 dekarlık alan ise şahıslara ait arazilerin kamulaştırılması ile Bafra Sera OSB’ye katıldı. Bafra Sera OSB’ye ait olan bu alanın parselasyonunun yapılmasıyla 24 dekar büyüklüğünde 29 tane ve 40 dekar büyüklüğünde 1 tane sera parseli olacak şekilde toplam 30 sera parseli belirlendi. Burada yatırımcıların domates, hıyar, patlıcan, biber ve 2. ürün olarak marul yetiştirmelerinin yanı sıra süs bitkileri, fide yetiştirmeleri ve ıslah çalışmaları yapmaları planlanıyor. Yine sanayi parsellerini satın alan firmalar buralarda salça fabrikası, turşu fabrikası, sebze kurutma fabrikaları ve soğuk hava depoları kurarak endüstriyel tarımın gelişimine katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra’da muhtarlarla “aşı bilgilendirme” toplantısı
YEREL HABERLER Bafra’da muhtarlarla “aşı bilgilendirme” toplantısı
Vali Dağlı: "2020 yılında 1 milyon 512 bin asılsız çağrı aldık" "Hemşehrilerime sesleniyorum, 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmeyin" 112'nin özel gününde 112 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "2020 yılında 1 milyon 512 bin asılsız ...
Ertuğrul Sağlam’dan en iyi '10 numara' yorumu Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "MHK maçta kural hatası yapıldığını TFF’ye bildirdi"
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam’dan en iyi '10 numara' ...
Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza alıp tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza alıp tutuklandı
Karadeniz Bölgesi'nde ilk Terme'ye 3,5 milyonluk tesis
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi'nde ilk Terme'ye 3,5 milyonluk ...
Canik’te can dostlar mutlu
YEREL HABERLER Canik’te can dostlar mutlu
Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi mümkün
YEREL HABERLER Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi mümkün
Kırmızı et fiyatlarına 5 TL zam Yumurta ve tavuk fiyatlarının ardından kırmız ete de zam geldi
YEREL HABERLER Kırmızı et fiyatlarına 5 TL zam Yumurta ve tavuk ...
Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Samsun'da yoldan çıkan araç kaldırıma çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da yoldan çıkan araç kaldırıma çıktı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Park halindeki kamyonette yangın çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyonette yangın çıktı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli ...
Samsun'da izinsiz gösteriye 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da izinsiz gösteriye 6 gözaltı
SAMDOD Başkanı Çepni’ye yeni görev
YEREL HABERLER SAMDOD Başkanı Çepni’ye yeni görev
Vali Dağlı: "Virüse karşı hassasiyet ve fedakarlık ile en kısa sürede başarıyla çıkacağımıza inanıyorum"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Virüse karşı hassasiyet ve fedakarlık ...
Samsun’da yabancı uyrukluların 'dedikodu' kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da yabancı uyrukluların 'dedikodu' kavgası: 1 ...
Uyuşturucuyu atıp kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu atıp kaçarken yakalandı
Samsun'da kaçak kazı yapan 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak kazı yapan 1 kişi gözaltına alındı
Başkan Kılıç: “Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Daha çok çalışacağız, daha çok ...
Evin gizli bölmesinden 8 bin 700 lira para çalındı
YEREL HABERLER Evin gizli bölmesinden 8 bin 700 lira para çalındı
Darp ve cep telefonu gaspına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Darp ve cep telefonu gaspına 4 gözaltı
Yangını söndürmek isterken yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangını söndürmek isterken yanarak hayatını kaybetti
Samsun'daki 100 kavşağın yapısı değiştirilerek trafiğe hız kazandırılacak Gürkan: “100 kavşağı kapsayan büyük bir proje Türkiye’de ilk olacak”
YEREL HABERLER Samsun'daki 100 kavşağın yapısı değiştirilerek ...