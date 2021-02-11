Bafra Sera OSB alt yapı ihale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı

Samsun Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alt yapı ihale ilahı Resmi Gazete'de yayınlandı.

2013 yılı Haziran ayında Bafra Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ziraat Odası ve Bafra Ticaret Borsası'nın bir araya gelerek başlattığı Bafra Sera OSB çalışmasında bugün itibarıyla önemli bir adım daha atıldı. Bafra Sera OSB'nin alt yapı ihale ilanı 11 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Ön mutabakatı 2013 yılında imzalanarak kurulması planlanan Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB arazisinin toplam alanı bin 194 dekar olan müteşebbis heyet üyeleri arasına daha sonra Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

Bafra Sera OSB hissedarları; Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası ve Bafra Ziraat Odası. Bafra’nın Doğankaya ile Şeyhulaş Mahallerinde bulunan 954 ve 205 dekarlık araziler hazine arazisi olarak, 35 dekarlık alan ise şahıslara ait arazilerin kamulaştırılması ile Bafra Sera OSB’ye katıldı. Bafra Sera OSB’ye ait olan bu alanın parselasyonunun yapılmasıyla 24 dekar büyüklüğünde 29 tane ve 40 dekar büyüklüğünde 1 tane sera parseli olacak şekilde toplam 30 sera parseli belirlendi. Burada yatırımcıların domates, hıyar, patlıcan, biber ve 2. ürün olarak marul yetiştirmelerinin yanı sıra süs bitkileri, fide yetiştirmeleri ve ıslah çalışmaları yapmaları planlanıyor. Yine sanayi parsellerini satın alan firmalar buralarda salça fabrikası, turşu fabrikası, sebze kurutma fabrikaları ve soğuk hava depoları kurarak endüstriyel tarımın gelişimine katkı sağlayacak.

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