OMÜ’de ikinci doz aşı zamanı OMÜ’de sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını vurulmaya başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları korona virüsü (Kovid19) aşısının ikinci dozlarını olmaya başladı. Aşı ünitesinde, aşı uygulama programı sağlık çalışanlarına ve MHRS aracılığı ile randevularını alan çalışanlara uygulandı.

Tüm Türkiye genelinde korona virüsü pandemisine yönelik başlatılan aşılama programını uygulamak üzere OMÜ Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi'nin 6. katında 25 odalı "aşı ünitesi" oluşturuldu. Aşı ünitesinde korona virüsü aşısının ikinci dozları sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şimşek, aşılama faaliyetleri hakkında “Bundan yaklaşık bir ay önce aşıların ilk dozlarını vurduk. Sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yaş aralıklarına aşıma faaliyetleri devam etti. Şu ana kadar sağlık çalışanları ve vatandaşlar dâhil yaklaşık yaklaşık 4 bin 200 kişinin aşısı yapıldı. Bugün için de bine yakın aşı yapılacağını tahmin ediyorum. Bu sayı ilerleyen günlerde artacak. Bu süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik aşı uygulaması, söz konusu program çerçevesinde devam edecek.

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