Çarşamba OSB’den parsel talebinde bulunan firmalara tahsis kararı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde parselinin üzerinde talep alan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) son gelişmeler Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde üretim ve istihdamın artmasına büyük bir katkı sağlaması beklenilen ve planlanan sanayi parselinin üzerinde talep alan Çarşamba OSB'deki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, OSB'den parsel talebinde bulunan firmalara tahsis yapılabilmesi ve OSB'nin ivedilikle faaliyete geçebilmesi için yapılacak alt yapı ve diğer çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.

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