3. Lig 3. Grup: Çarşambaspor: 1 - Yalovaspor: 2

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Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında ağırladığı Yalovaspor’a 21’lik skorla yenildi.



Stat: Çarşamba Şehir

Hakemler: Batuhan Kolak xxx, Serhat Sağır xxx, Arif Dilmeç xxx,

Çarşambaspor: Eren xx, Oğuzhan xx, Ahmet xx (Murat dk. 56 xx), Kemal Sabri xx (Ceyhun dk. 80 ?), Veysel xx (Hasan Kürşat dk. 74 x), Abdulkadir xx, Erhan xx, Tugay xx, Cihat xx, Rıdvan xx (Serhan dk. 56 xx), Mertcan xx

Yalovaspor: Ahmet xxx, Doğancan xxx (Ferat dk. 90+1 ?), Ramiz xxx, Ferit xxx, Mehmet xxx, Tugay xxx (Batuhan dk. 69 xx), Mustafa Serkan xxx (Cemal dk. 69 xxx), Fatih xxx, Doğan xxx, Onurcan xxx, Fazlı xxx (Umut dk. 56 xx)

Goller: Tugay (dk. 50) (Çarşambaspor), Cemal (dk. 85), Fatih (dk. 90+7) (Yalovaspor)

Kırmızı Kart: Erhan Tatlıdil (dk. 90) (Çarşambaspor)

Sarı Kartlar: Tugay, Veysel, Erhan (Çarşambaspor), Doğancan, Mustafa Serkan, Onurcan (Yalovaspor)

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