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Samsun 26,5 dereceyi gördü, vatandaşlar sahillere akın etti

İHA

Samsun 26,5 dereceyi gördü, vatandaşlar sahillere akın etti

Samsun'da 11 Şubat'ta termometreler 26,5 dereceyi gösterdi, sahiller yürüyüş ve spor yapan vatandaşlarla dolup taştı.
İki haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle Samsun'da yalancı bahar yaşanıyor. Şubat ayında sıcaklıkların 26 dereceyi aşması nedeniyle vatandaşlar kendilerini dışarı attı. En çok tercih edilen yerlerin başında ise Atakum sahilleri geldi. Burada yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kesimoğlu, 12 Şubat Cuma gününden itibaren havaların soğuyacağını belirterek, "Havalar uzun dönemdir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. 2 haftadır da hava sıcaklıkları 23 derecenin üzerine kadar çıktı. Mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren ülkemizin kuzeybatı kesiminden başlayarak azalmasını bekliyoruz" dedi.
Cuma günü Balkanlardan gelecek yağış sisteminin etkisiyle sıcaklıkların 6 ile 15 derece arasında azalmasının beklendiğini ifade eden Kesimoğlu, "Mevsim normallerinin de altına ineceğini tahmin ediyoruz. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı ve soğuk havanın ülkemizde ve bölgemizde etkili olmasını bekliyoruz. Genel olarak ülkemizde pazar günüden itibaren hafta içinde kar yağışı şeklinde etkilini olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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