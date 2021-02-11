Göz sağlığı için doğru gözlük kullanımı önemli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göz sağlığı için doğru gözlük kullanımı önemli

İHA

Göz sağlığı için doğru gözlük kullanımı önemli

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, göz sağlığının korunması ve daha büyük sorunlara yol açmaması için doktor tarafından tavsiye edilen gözlüklerin doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.
Türkiye’de milyonlarca insan gözlük kullanıyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, yanlış gözlük kullanımının göz derecelerinin artmasına sebep olabileceğini belirterek, doğru gözlük kullanımı hakkında önemli bilgiler verdi.

“Çocuklarda gözlük kullanımı çok önemli”
Doğru gözlük kullanımının çocuklarda çok önemli olduğunu ifade eden Opr. Dr. Candan Karaca, “Doğru gözlük kullanmak tabi çok önemli. Gözlük, görmemizi sağlayan bir araç. Çocuklarda bir kayma ya da uzağa görememe nedeniyle gözlük kullanıyorsa, bunu mutlaka düzgün kullanması ve bırakmaması gerekmektedir. Özellikle çocuklarda göz kaymalarında düzensiz kullanılan gözlükler, hem kaymanın artmasına hem de tedavinin engellenmesine sebep olabilmektedir. Bu da göz tembelliğine yol açabilir. Erişkinlerde ise daha çok yakın gözlüklere adapte olduğumuz zaman yakın gözlüklerin 3040 cm mesafede çalışma ortamında kullanabiliriz. Fakat ayağa kalkıldığı zaman karşıdan birisi geldiğinde kesinlikle o gözlüklerle bakmamamız gerekmektedir. Yakın gözlüklerle yürümememiz lazım. Yürürsek ya da karşıya bakarsak kendi elimizle gözlük numaralarımızı arttırmaya sebebiyet verebiliriz” dedi.

“Gözlük kullanmaktan çekinilmemeli”
Görme problemi yaşayan insanların gözlük kullanımından kaçınmaması gerektiğini dile getiren Dr. Karaca, şunları söyledi:
“Bilgisayar ortamında çalışanlar için ise mavi ışığı engelleyen özel camlar kullanabiliyoruz. Bu camlar halk arasından dinlendirici diye hitap edilir fakat böyle bir cam grubumuz yok. Bu kötü ışıkları engelleyen koruyucu camlar kullandığımız zaman, hem göz kuruluğu, hem de gözün rahatlaması açısından biraz daha avantaj sağlanabiliyor. Gözlük kullanmaktan çekiniliyor ise o yanlış bir durumdur. Özellikle araç kullanan insanlar gece kullananlar mutlaka gözlüklerini takmalılar. Özellikle okula giden çocuklar, gözlük kullanımı verimli çalışması sağlar. Gözlük kullanmadığı zaman baş ağrısı gibi dikkat dağıtıcı sağlık sorunlarını ortaya çıkabilir. Onun için gözlük kullanımı, doktor tavsiyesi ile zamanında ve düzgün kullanılması çok önemlidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3. Lig 3. Grup: Çarşambaspor: 1 - Yalovaspor: 2
YEREL HABERLER 3. Lig 3. Grup: Çarşambaspor: 1 - Yalovaspor: 2
Çarşamba OSB’den parsel talebinde bulunan firmalara tahsis kararı
YEREL HABERLER Çarşamba OSB’den parsel talebinde bulunan firmalara ...
OMÜ ve AFAD arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER OMÜ ve AFAD arasında iş birliği protokolü
OMÜ’de ikinci doz aşı zamanı OMÜ’de sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını vurulmaya başladı
YEREL HABERLER OMÜ’de ikinci doz aşı zamanı OMÜ’de sağlık ...
Atakum Belediyesi kendi serasında 200 bin çiçek ve çalı üretti 2020’de beş yeni park hizmete açıldı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi kendi serasında 200 bin çiçek ve ...
Sarıcaoğlu: "Hemşehrilerimizle hasret gideriyoruz"
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: "Hemşehrilerimizle hasret gideriyoruz"
Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç korona virüse yakalandı
Bafra Sera OSB alt yapı ihale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı
YEREL HABERLER Bafra Sera OSB alt yapı ihale ilanı Resmi Gazete'de ...
Bafra’da muhtarlarla “aşı bilgilendirme” toplantısı
YEREL HABERLER Bafra’da muhtarlarla “aşı bilgilendirme” toplantısı
Vali Dağlı: "2020 yılında 1 milyon 512 bin asılsız çağrı aldık" "Hemşehrilerime sesleniyorum, 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmeyin" 112'nin özel gününde 112 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "2020 yılında 1 milyon 512 bin asılsız ...
Ertuğrul Sağlam’dan en iyi '10 numara' yorumu Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "MHK maçta kural hatası yapıldığını TFF’ye bildirdi"
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam’dan en iyi '10 numara' ...
Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza alıp tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza alıp tutuklandı
Karadeniz Bölgesi'nde ilk Terme'ye 3,5 milyonluk tesis
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi'nde ilk Terme'ye 3,5 milyonluk ...
Canik’te can dostlar mutlu
YEREL HABERLER Canik’te can dostlar mutlu
Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi mümkün
YEREL HABERLER Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi mümkün
Kırmızı et fiyatlarına 5 TL zam Yumurta ve tavuk fiyatlarının ardından kırmız ete de zam geldi
YEREL HABERLER Kırmızı et fiyatlarına 5 TL zam Yumurta ve tavuk ...
Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Samsun'da yoldan çıkan araç kaldırıma çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da yoldan çıkan araç kaldırıma çıktı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Park halindeki kamyonette yangın çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyonette yangın çıktı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli ...
Samsun'da izinsiz gösteriye 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da izinsiz gösteriye 6 gözaltı
SAMDOD Başkanı Çepni’ye yeni görev
YEREL HABERLER SAMDOD Başkanı Çepni’ye yeni görev
Vali Dağlı: "Virüse karşı hassasiyet ve fedakarlık ile en kısa sürede başarıyla çıkacağımıza inanıyorum"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Virüse karşı hassasiyet ve fedakarlık ...