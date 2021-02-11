Yaralanan yavru karacaya polis sahip çıktı

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SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Salıpazarı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yavru karacaya, polis ekipleri sahip çıktı.

Salıpazarı ilçesine bağlı Kocalar Mahallesi´nde devriye gezen polis ekiplerini durduran vatandaş, yaralı bir karaca gördüğü ihbarında bulundu. Yaralı karacanın yanına giden ekipler, hayvanı ekip arabasına koyarak İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne getirdi. Aç ve susuz kalan karacayı besleyen ekipler, daha sonra tedavi ve bakımı için hayvanı Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.DHA-Genel Türkiye-Samsun

2021-02-11 16:39:59



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