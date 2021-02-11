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Ertuğrul Sağlam: Ümraniyespor maçı tekrar edilmeli

DHA

Ertuğrul Sağlam: Ümraniyespor maçı tekrar edilmeli


Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA) Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Ümraniyespor maçında kural hatası yapıldığını raporladığını ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor´da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bugün video konferans aracılığı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligin 19´uncu haftasında İstanbul´da oynadıkları Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında hakem Ramazan Keleş´in yaptığı kural hatasını Merkez Hakem Kurulu´nun (MHK) raporunda da `kural hatası´ olarak yazdığını ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini belirten Ertuğrul Sağlam, "Ben o yüzden kalan 15 maçımız var demiştim. Bunu gerçekler doğrultusunda ve beklentimi ortaya koyarak söyledim. Kurallar çok açık. Bundan önceki uygulamalar çok açık. Bu maçın başından başlamak kaydıyla tekrar oynatılmasından başka alınabilecek bir kararı ben görmüyorum. Maçın kaldığı yerden devam etmesi gibi durum söz konusu değil çünkü maç bitti. Maç bir yerde kalmadı. Hakem maçı bitirdi bir defa, maç bir yerde kalmadı. Maçın kaldığı yerden devam edeceğini iddia edenler, maçı yaşamayan, yaşanan süreci tam algılayamamış ve takip etmemiş insanlar. Maç kalmadı. Ümraniyeliler bize golü attırdılar. Ondan sonra da oyun başladı. Oyun oynanırken de hakem maçı bitirdi. Biraz erken bitirdi ama sonuç olarak maçı bitirdi" dedi.
"İLYAS KUBİLAY YAVUZ TAKIMIN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN"
İlyas Kubilay Yavuz´un takımın önemli oyuncularından bir tanesi olduğunu ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Kubilay´ı şu anda tam kullanmak istediğimiz gibi kullanıyoruz ve çok net bir şekilde de ondan verim alıyoruz. Sonuca etki edecek performansı da kendisi ortaya koyuyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi olacak. Ama futbol stratejileri üzerine kurulu bir oyun. Bizim kadromuzdaki tüm oyuncularımız ki özellikle devre arasında gelen oyuncularımız ve giden oyuncularımızı ortaya koyduğumuz zaman çok geniş bir kadromuz oldu. Dolayısıyla maçlarda kaleci haricinde 10 tane oyuncu oynatabiliyoruz. 11 tane oyuncumuz dışarıda kalıyor. 18 kişilik kadro yaparken kaleci dahil 7 kişi kadroya alabiliyoruz. 2000 doğumlu gençlerin haricinde 6 tane oyuncuyu kadromuza alabiliyoruz. Tomane haricinde 5 tane bu kaliteli oyuncularımızı maalesef kadroya alamıyoruz. Dolayısıyla tüm oyuncularımız şunu çok iyi biliyorlar ki, kimin ne kadar süre alacağını biz takımın menfaatine göre belirliyoruz. O yüzden burada şahısları bir kenara bırakacağız ve takımın ne yaptığına bakacağız" diye konuştu.
"FUTBOLCUYA DAYALI OYUN ANLAYIŞININ ACISINI BU CAMİA ÇOK ÇEKTİ"
Ertuğrul Sağlam, konuşmasının devamında şu açıklamaları yaptı: "Futbolcuya dayalı bir oyun anlayışını bu camia çok yakın geçmişte uyguladı ve bunun sıkıntıları ile acılarını çekti. Biz geldiğimiz günden itibaren takım oyununu uygulatmaya çalışıyoruz. Herkesin hep birlikte ofansif olarak takıma katkı yapıp, hep beraber takım savunmasına katkı yaptığı ve sorumluluk aldığı bir anlayışı uygulatmaya çalışıyoruz. Futbolda eğer 11 kişinin yapması gereken bir işi 8 kişiye yaptırmaya çalışırsanız bu işte başarılı olma şansınız yok. Samsunspor´da geçmişte böyle olmuş. Artık modern futbolun ön gördüğü şekilde her oyuncunun hem ofansif olarak takıma katkı sağladığı hem de her oyuncunun en öndeki oyuncumuz da dahil takım savunmasına katkı verip sorumluluk aldığı bir anlayışı uygulamaya çalışacağız. Zaten öyle olduğu için Kubilay´ın attığı gole bakın. Golden önce kayarak top kazandı. Belki de futbol geçmişine baktığımız zaman çok nadir gördüğümüz işlerden bir tanesini yaptı. Kendisi çok müthiş bir değişimin içerisinde. Artık günümüz futbolu artık o eski tabiriyle 10 numaralardan kurtulmaya çalışıyor. Dünyanın en iyi antrenörleri bile bu tür eski tip 10 numaraları artık önlerindeki not defterlerinden yavaş yavaş silmeye çalışıyorlar. Modern futbolun ön gördüğü artık bir orta saha oyuncusu olarak işlerine devam ediyorlar. Bundan sonraki süreçte de biz Kubilay´dan faydalanmaya devam edeceğiz. Kubilay´da belki bazen baştan başlayarak, bazen de sonradan girecek, rakibin fiziksel olarak düştüğü anlarda kendini daha güzel ifade edecek. Onun girdiği maçlarda takım kazanacak. O da mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. `Kendi için oynayan rakip için oynar, takım için oynayan kendi için oynar.´ Bu güzel bir sözdür. Her futbolcunun da uygulaması gereken bir sözdür. Ayrıca Kubilay´a teşekkür ediyorum. Çünkü bizden önceki Kubilay ile bizden sonraki Kubilay arasında dağlar kadar fark var. Artık o da bazı gerçeklerin farkına vardı. Modern futbola uygun bir anlayış ile mücadelesini ortaya koyuyor ve hiçbir şekilde moralini bozmadan, motivasyonunu düşürmeden ne kadar görev veriyorsak elinden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyor."
ERTUĞRUL SAĞLAM'IN ENLERİ
Futbolculuk döneminde en iyi 10 numaraların Sergen Yalçın, Tümer Metin ve Şifo Mehmet olduğunu belirten Ertuğrul Sağlam, Türkiye´ye gelmiş geçmiş en iyi 10 numaraların ise Alex de Souza, Sergen Yalçın ve Pablo Batalla olduğunu belirtti. Ertuğrul Sağlam, "Ben oyuncuyken Samsunspor´u göz önüne getirdiğimde o dönem çok 10 numara ile oynamıyorduk. Ben ilk dönemlerimde forvet arkası gibi oynuyordum. O dönemler öyle bir şey vardı. Forvet arkası tabiri vardı futbolda. Ben öyle oynuyordum. Bundan birkaç sene öncesinin 10 numara tarzı gibi oyunla Beşiktaş´ta oynarken Sergen Yalçın çok göze batan bir futbolcuydu. Şifo Mehmet´te (Mehmet Özdilek) zaman zaman o bölgede oynuyordu. Tekrar Samsunspor´a döndüğümde Tümer Metin biraz o işi yapıyordu. Futbolcuyken Hagi ile de karşılıklı oynadım. Türkiye´ye gelmiş geçmiş en iyi 10 numara kim derseniz 1 tanesine Alex´i koyabiliriz, Sergen Yalçın´ı koyabiliriz ve Bursaspor´da elde ettiğimiz şampiyonlukta o zamanki kadronun önemli oyuncularından olan Pablo Batalla´yı söyleyebilirim. Ama şu anda modern futbolda o gibi 10 numaralar olmayacak. Eskiden 10 numaralar topu kendine alır, top kendilerindeyken oynar, top rakipteyken defansa gelmezdi. Şu anda futbolun geldiği noktada koşu mesafeleri 14 km´lere çıkmışken belki 1 futbolcunun az mücadele etmesini tolore edebilirsiniz ama 2 futbolcunun az mücadele ettiği bir maçta sıkıntı yaşarsınız. O yüzden de Everton´da forma giyen dünyaca ünlü 10 numara James Rodríguez bile neden forma şansı bulamadığını dediğim gibi açıklıyor" dedi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2021-02-11 16:52:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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