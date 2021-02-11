Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Derbent Barajı Boğazkaya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Taşdelen'in kullandığı 55 FP 647 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Mahmut Kaya yönetimindeki 55 JG 877 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Okan Taşdelen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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