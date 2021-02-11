Samsun'da fahiş fiyata sıkı denetim

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte market ve toptancılarda temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yaptı. Raflardaki ürünleri inceleyen ekipler, gramaj kontrolleri ve etiket denetimlerini gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde özellikle son haftalarda marketler başta olmak üzere alışveriş merkezlerindeki fahiş fiyat artışları tüketicilerin şikayetlerini artırdı. Artan şikayetleri dikkate alan ekipler kontrollerini sıklaştırdı. Rekabet Kurulu’nun belirlediği kar marjından daha yüksek fiyatların kontrol edildiği denetimlere Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdülkadir Dizman ve Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu da katıldı. Market raflarında bulunan ürünlerin fiyat etiketlerinin olup olmadığı, etiketlerin kasadaki fiyatı ile tutarlılığı ve bilgilendirme etiketleri ile gramaj bilgilerinin tutarlılığı kontrol edildi. Ayrıca marketlerde ürün etiket açıklamalarının eksik olmaması ve fiyat dalgalanmaları hakkında işletme yetkililerine gerekli bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı.



“Amaç haksız rekabetin önüne geçmek”

Ülke genelinde Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla başlatılan denetimlerin Samsun'da da aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, “Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde, etiket fiyatlarından alış satış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntılar titizlikle incelendi. Amacımız, sadece tüketici olan vatandaşımızı değil haksız rekabete maruz kalan esnaf kardeşlerimizi de korumaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

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