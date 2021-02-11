Eda Yıldırım gülle atmada Türkiye rekorunu kırdı

Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Gran Prix’ine katılan Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı sporcularından, özel sporcu Eda Yıldırım, gülle atma müsabakalarında Türkiye rekoru kırıp, gümüş madalya ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A Barajını geçme başarısı gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde başlayan, Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Gran Prix’ine katılan Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı sporcularından, özel sporcu Eda Yıldırım gülle atma müsabakalarında Türkiye rekoru kırıp, gümüş madalya ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A Barajını geçme başarısı gösterdi. Dubai Dünya Grand Prix’de piste çıkan özel sporcu Eda Yıldırım 12.19’luk derecesi ile ikinci olarak Türkiye’ye gümüş madalya kazandırmış oldu.



Madalyasını sağlık çalışanlarına ve Mehmetçiğe armağan etti

Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Gran Prix Gülle Atma stilinde gümüş madalya kazanan Eda Yıldırım yaptığı açıklamada, “Madalyamı Kovid19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerimize armağan ediyorum. Ayrıca bize inanan Federasyon Başkanımız Birol Aydın'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu'na, antrenörlerimiz Aytunç Göz, Sevda Kalkan ve Sinem Yıldırım’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Gran Prix, 13 Şubat Cumartesi sona erecek.

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