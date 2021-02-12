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Uzun ve sarı saç modası pandemide yerini kısa ve koyu renk saç stillerine bıraktı

DHA

Uzun ve sarı saç modası pandemide yerini kısa ve koyu renk saç stillerine bıraktı


Tayfur KARAZeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)- KORONAVİRÜS salgını öncesi başta sarı olmak üzere farklı renk ve uzun saçları tercih eden kadınlar, şimdilerde ise kısa ve koyu renk saç tercih ediyor.
Koronavirüs salgını döneminde, sık sık kuaföre gitmek istemeyen kadınlar, saç stillerini değiştirdi. Salgın öncesi başta sarı olmak üzere farklı renkler ile uzun saçları tercih eden kadınlar, şimdilerde ise kısa ve koyu renk saçları tercih etmeye başladı. Pandemiyle birlikte saç rutinlerinin değiştiğini belirten kuaför Hüseyin Alkan, kadınların artık doğal ve natürel renklere geçiş yaptığını, kısa saç kullanmaya başladığını belirterek, 2020 ve 2021 yılının saç trendlerini pandeminin belirlediğini ifade etti.
`ÖNLEMLERLE MÜŞTERİ POTANSİYELİMİZ ARTTI´
Pandemiyle birlikte salonlarda da bazı değişiklikler yapıldığını ifade eden kuaför Hüseyin Alkan, "İşin hizmet kısmından, sunumuna kadar birçok alanda değişiklikler yaptık. Pandemiden dolayı salon içi havalandırma sistemini yeniledik, tek kullanımlık setlere geçtik, yemeiçme alanlarını kontrol altına aldık. Kişiye özel servisler ayarladık, tüm bu yeniliklerle birlikte müşterilerimizi ağırlıyoruz. Bu önlemlerle birlikte güzel geri dönüşler aldık, talepte ciddi bir yükseliş oldu. Profesyonel bir bakış açıcısıyla birlikte güzel trend yakaladık. Yeni normal süreç asla eskisi gibi olmayacak, biz de bunun önlemlerini önceden almak istedik. Önlemlerle birlikte müşteri potansiyelimiz de arttı" diye konuştu.
`DOĞAL VE NATÜREL RENKLERE GEÇİŞLER YAPILDI´
İki senede saç trendlerinin değiştiğini ifade eden Alkan, "Bakımı daha kolay, günlük, kendilerinin de yapabilecekleri daha doğal ve natürel renklere geçişler yapıldı. Çünkü artık insanlar saçlarını evde de boyamayı tercih ediyor. Bazen boya servisi de yapıyoruz, boyayı hazırlayıp kendilerine gönderiyoruz ve saçlarını kendileri boyuyorlar. Yine aynı şekilde uzun saçın bakımı daha zor olduğu için kısa saçlara geçiş yapıldı. Hacimli saçları yumuşatarak, kısaltarak yeni şekiller veriyoruz. Artık trendlerin döneme göre değiştiğini görüyoruz. 2020 ve 2021 yılının trendlerini pandemi belirledi" ifadelerini kullandı.
`PANDEMİDEN ÖNCE SAÇLARIM BELİME KADARDI´
Bu zamana kadar hep uzun saç kullandığını anlatan Deniz Çelikbaş, "Pandemi sürecinde artık o kadar rahatlığa alıştık ki hep evdeyiz. Ben öğretmenim ve online ders işliyoruz. Hemen yataktan kalkıp, üstümüzü değiştirip, derslerimizi işliyoruz. Kısa saç daha rahat ve anında hazırlanmak için büyük bir kolaylık sağlıyor, çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Şu an saçım çok kısa, pandemiden önce ise belime kadardı" ifadelerini kullandı.
`PANDEMİDEN ÖNCE HAFTADA 1 KEZ KUAFÖRE GELİRDİM´
Pandemi nedeniyle saç bakım rutinlerinin değiştiğini söyleyen Türkan Çetin ise, "3 haftada bir dip boya ve balyajlarımı yenilemem gerekiyor. Bu nedenle ciddi bir zorluk yaşıyordum, bu nedenle koyu saç kullanmaya başladım. Saçımın uzunluğu da değişti, uzun saç kullanıyordum ama şimdi kısa kullanıyorum. Daha rahat ettiğimi fark ettim. Saçlarımı evde kendim şekillendiriyorum oysa pandemiden önce haftada 1 kez fön çektirmeye gelirdim. Her şey değişti. Virüsten endişelendiğim için bu değişime gittim, eşim de artık berbere gitmiyor. Saçlarını makineyle ben kesiyorum. Haliyle ben de sık gitmek istemiyorum. Pandemiden önce saçım bel uzunluğundaydı ve virüsle birlikte bir anda küt kestirdim" şeklinde konuştu.
`CESUR KADINLAR, HER ZAMAN KISA SAÇ KULLANIR´
Bel uzunluğundaki saçlarını kısa kestiren Tuğçe Semiz de, "Pandemiden dolayı herkes bir rahatlığa alıştı. Kuaföre geliyordum ama saçlarımı hiç kısa kestirmedim. Erkek arkadaşımın da etkisi oldu, o da saçlarımı kestirmemi istedi. Kuaföre geldim ve bir anda saçlarımı kestirmeye karar verdim. Kısa saçın kullanımı gerçekten çok daha rahat ayrıca cesur kadınlar, her zaman kısa saç kullanır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL
2021-02-12 08:42:31

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