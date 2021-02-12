Pandemi sürecinde metabolik hastalıklar arttı

Dahiliye Uzmanı Dr. Nargiz Majidova, “Sıklığı gittikçe artan metabolik hastalıklar ciddi bir sağlık problemidir ancak erken teşhis ile geriletilip durdurulabilir. Bu nedenle, düzenli takip ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri gereklidir” dedi.

Korona virüsü ile mücadele ettiğimiz bugünlerde metabolik hastalıkların artış gösterdiğini söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Dahiliye Kliniği’nden Uzman Dr. Nargiz Majidova, “Dünyada ve Türkiye’de ciddi bir sağlık problemi olan Kovid19 pandemisi sürecinde; dengesiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, yetersiz sıvı tüketimi, uyku bozuklukları ve stres gibi faktörlere bağlı olarak birçok metabolik hastalıkta artış görülmektedir. Metabolik hastalıklar denildiğinde başta şeker hastalığı olmak üzere yüksek tansiyon, kolesterol, obezite, vitamin eksiklikleri, kemik erimesi, guatr gibi hastalıklar düşünülmektedir. Aynı zamanda birçok hastalığın bir arada görülmesi ‘metabolik sendrom’ olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca karaciğer yağlanması, safra taşı, gastroözofageal reflü, polikistik over sendromu, uyku apne sendromu ve bazı psikiyatrik bozukluklar da metabolik sendromla ilişkili sayılmaktadır Metabolik bozukluklar bağışıklık sistemi dengesinin bozulmasına, aynı zamanda hem virüse bağlı akciğer hastalıklarının alevlenmesine, hem de akciğer hastalıklarının daha zor iyileşmesine neden olabilir” diye konuştu.

Metabolik hastalıklarda tedavinin hastaya özel olduğunu anlatan Uzm. Dr. Majidova, “Bu tedaviler detaylı anamnez, fizik muayene, gerekli laboratuvar sonuçlarına göre düzenlenmelidir. Hastalığın ilerleme derecesine göre hem yaşam tarzı değişiklikleri hem de gerekli durumlarda tıbbi tedaviler verilmelidir. Hastalıklar erken dönemde kontrol altına alınamadığı takdirde ileri dönemlerde hem hastalığın kendisi ile hem de oluşturduğu komplikasyonlar ile mücadele edilmelidir. Bu da hastalarımız için hayati tehlike oluşturmaktadır. Erken teşhis ve uygun tedavi verilmesi hastalıkların kontrol altına alınması açısından oldukça önemlidir. Sıklığı gittikçe artan metabolik hastalıklar ciddi bir sağlık problemidir ve erken teşhis ile geriletilip durdurulabilir. Bu nedenle, düzenli takip ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri gereklidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.