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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme'de sosyal denge sevinci

İHA

Terme'de sosyal denge sevinci

Terme Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİRSEN) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı.
Terme Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan BEMBİRSEN Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, pandemi süreci nedeniyle sade bir imza töreni düzenlediklerini belirtti. Samsun bölgesinde yer alan yerel yönetimler içerisinde en iyi sözleşmelere bir bir imza attıklarını belirten Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, sözleşmenin Terme Belediyesi'nde görev yapan memurlara hayırlı olmasını diledi.
Terme için gecesini gündüzüne katarak çalışanlarının her zaman yanında olduklarını söyleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "Terme Belediyesi olarak işçi memur ayrımı yapmadan ilçemiz için gayret ediyoruz. Çalışanlarımızın alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını vermeye her daim gayret ettik. Bugün de sendikamızla birlikte imzalandığımız Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi bunun en iyi örneğidir. Başta Sendikamız olmak üzere bu sözleşmenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.
İmza törenine, BEMBİRSEN Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Tokat Şube Başkanı Kadir İşbilir, Samsun Şube Başkan Yardımcısı Ali Kukuş ve Terme Belediyesi sendika temsilcisi Gökhan Arslan katıldı.

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