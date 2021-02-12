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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarspor, Samsunspor’un bileğini bükemiyor

İHA

Akhisarspor, Samsunspor’un bileğini bükemiyor

TFF 1. Lig 21. hafta mücadelesinde karşılaşacak olan Akhisarspor ve Samsunspor tarihlerindeki 4. randevuya çıkacaklar. Akhisarspor’un Samsunspor karşısında galibiyeti bulunmuyor.
Samsunspor ve Akhisarspor tarihlerinde daha önce 3 kez birbirlerine rakip oldular. 3 resmi müsabakada birbirlerine rakip olan 2 takımın mücadelelerinde Samsunspor’un 2 galibiyeti bulunuyor. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 3 gol atarken, Akhisarspor ise Samsunspor filelerini 1 kez havalandırabildi. 2 takım daha önce Akhisarspor’un sahasında 1 kez karşılaştı. Kırmızıbeyazlılar Akhisarspor'u deplasmanda 21 yendi.
Mücadele öncesinde Samsunspor 20 maçta 11 galibiyet 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 40 puan topladı. Rakip filelere 30 gol atan kırmızıbeyazlılar, kendi kalesinde ise 19 gol gördü. Samsunspor deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Samsunspor son deplasman mağlubiyetini 12 Aralık 2020'de Bursaspor’a karşı 30’lık sonuçla aldı.
Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Akhisarspor ise geride kalan 20 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 19 puan toplayabildi. Rakip filelere 17 gol atma başarısı gösteren Manisa temsilcisi, kendi kalesinde ise 27 gol gördü. Bu sezon 9 maçı kendi sahasında oynayan Akhisarspor 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Akhisarspor ile Samsunspor cumartesi günü saat 16.00’da birbirlerine 4. kez rakip olacaklar.

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