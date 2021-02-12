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Samsun’da 6 bin 389 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı vuruldu Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilde toplam 35 bin 115 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı vuruldu

İHA

Samsun’da 6 bin 389 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı vuruldu Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilde toplam 35 bin 115 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı vuruldu

– Samsun’da 6 bin 389 kişiye 2. doz korona virüsü (Kovid19) aşısı vurulurken, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 ilin tamamında ise toplam 35 bin 115 kişiye 2. doz Kovid19 aşısı uygulandı.
Türkiye’de 14 Ocak’ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 289 bin 397 kişiye 2. doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok 2. doz aşılama Samsun’a yapılırken, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan toplam 18 ilde şu ana kadar 35 bin 115 kişiye 2. doz Kovid19 aşısı yapıldı.

Karadeniz’de en çok 2. doz Kovid19 aşısı olan insan Samsun’da
Aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak’tan bu zamana kadar Samsun’da toplam 60 bin 384 kişiye 1. doz Kovid19 aşısı yapıldı. Samsun’da ayrıca 6 bin 389 kişiye de 2. doz Kovid19 aşısı yapıldı. Karadeniz Bölgesi’nde bulunan diğer 17 ilde 2. doz Kovid19 aşısı uygulanan kişi sayısı ise şu şekilde oldu:
“Ordu’da 3 bin 653 kişi, Trabzon’da 4 bin 84 kişi, Sinop’ta bin 190 kişi, Amasya’da bin 617 kişi, Zonguldak’ta 2 bin 721 kişi, Gümüşhane’de 261 kişi, Bayburt’ta 168 kişi, Tokat’ta 2 bin 517 kişi, Çorum’da bin 954 kişi, Karabük’te 860 kişi, Artvin’de 780 kişi, Rize’de bin 676 kişi, Giresun’da 2 bin 34 kişi, Kastamonu’da bin 383 kişi, Bartın’da 521 kişi, Bolu’da 2 bin 47 kişi ve Düzce’de de 960 kişi olmak üzere Karadeniz’de toplam 35 bin 115 kişiye 2. doz Kovid19 aşısı vuruldu.”
2. doz aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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