Topaloğlu: “2021'de 30 bin m2 parke yol yapımı planlanıyoruz”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçeye eksiksiz hizmet sunabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "2021 yılında 30 bin m2 parke yol yapımı planlanıyoruz” dedi.

19 Mayıs Belediyesi yeni yol açma, yol yapım ve parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Mehmetçik Caddesi birinci bölüm ve Bektaşlar Caddesi parke yol ve kaldırım çalışmalarını tamamlayan, 19 Mayıs Belediyesi 2021 yılında da baskı beton, örnek sokak ve parke yol çalışmalarına devam edecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Hava şartları imkân verdiği sürece çalışmalarımızı hızla devam ettireceğiz. Bundan sonraki programımız, Pazar Mahallesi Uğur Sokak ve Karakol Sokak parke yol, kaldırım çalışmalarıdır. 2020 yılında 25 bin m2 parke yol yaptık. İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 2021 yılında ise 30 bin m2 parke yol yapımı planlanıyoruz” diye konuştu.

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