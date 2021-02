Vali Dağlı: “Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, pandeminin bir an önce sonra ermesi için tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizerek, “Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız” dedi.

Vali Zülkif Dağlı, Vezirköprü Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek, Kaymakam Kudret Kurnaz'dan ilçede yürütülen hizmet ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyarette ayrıca bölgenin hayvan üreticilerine ve ekonomisine önemli derecede katkı sağlayacağı beklenen ve tamamlandığında 15 bin 500 hayvan kapasiteli olması planlanan Vezirköprü Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kurulum çalışmaları ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

İlçede esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, esnaflara bereketli kazançlar dileyen Vali Dağlı, pandeminin bir an önce sonra ermesi için tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, her zamankinden daha dikkatli olmalarını istedi.



Vali Dağlı, Vezirköprü’de tam donanımlı yenidoğan ve yoğun bakım üniteleri ile hizmete açılan 200 yataklı Yeni Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Başhekim Uzm. Dr. Osman Karakuş'tan bilgi aldı. Kovid19 aşı odalarını ve servisleri ziyaret ederek, hasta vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Dağlı, vatandaşların sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi alarak, acil şifalar diledi.

İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaretinin ardından yapımı tamamlanarak hizmete giren 20 üniteli Vezirköprü Diş Sağlığı Merkezi’nde de incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Diş Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

