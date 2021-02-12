19 Mayıs Belediyesi'nden okullarda dezenfeksiyon çalışması

19 Mayıs Belediyesi Karagöl, Kuşkayası ve Kösedik Mahallerinde yüz yüze eğitime başlayacak olan okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ”Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bazı okullarımız Kovid19 tedbirleri kapsamında 15 Şubat'ta açılarak eğitime başlıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve kıymetli öğretmenlerimizin sağlıklarını korumak için gereken tedbirleri alarak, okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı tamamladık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

Ayrıca belediye okullara el dezenfektanı ve maske desteğinde bulundu.

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