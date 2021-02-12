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Başkan Demirtaş'tan 'temizlik' çıkışı “Bizim görevimiz temizlemekse, vatandaşın görevi de temiz tutmak” “Temizliğe 37 milyon TL harcıyoruz”

İHA

Başkan Demirtaş'tan 'temizlik' çıkışı “Bizim görevimiz temizlemekse, vatandaşın görevi de temiz tutmak” “Temizliğe 37 milyon TL harcıyoruz”

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sokaklarda gezerken bazı vatandaşlar bana, ‘başkanım belediyenin işi ne? Biz atacağız, siz toplayacaksınız’ dediler. Böyle bir mantık var. Bizim görevimiz toplamak olabilir ama vatandaşın görevi de temiz tutmak olmalı” dedi.
Çevre temizliği, evsel atıklar, geri dönüşüm ve sıfır atık gibi konularda çalışmalarla adından söz ettiren belediyeler arasında yer alan İlkadım Belediyesi, geri dönüşüm konusunda birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Başkan Necattin Demirtaş, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çevre ve temizlik konusunda vatandaştan 5 milyon TL gelir elde ettiklerine fakat 37 milyon TL harcadıklarına dikkat çekerek, önemli açıklamalarda bulundu.

“Temizliğe 5 milyon TL alıyoruz, 37 milyon TL harcıyoruz”
Halktan alınan çevre ve temizlik vergilerinin düzenlenmesi konusunda mecliste söz alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Çevre giderlerimizin masrafı ile çevre, temizlik vergisi olarak aldığımız para arasında çok büyük dengesizlik var. İlkadım için 5 milyon TL civarında yıllık temizlikten gelirimiz var. 37 milyon TL ise temizlik için harcamamız var. Bizim burada iyi bir şey yapabilmemiz için, yaptığımız harcamaları halktan tahsil etmemiz lazım. Bunu arttırmak için bel ilçemde teşvik düşünüyorum. Sıfır atık da bunun içerisine dahil. Bazı yerlerde okullarda geri dönüşüm konusunda, ‘Getir atığını, al harçlığını’ diye projeler başlatmak istiyoruz. Vatandaşı bu işe teşvik edelim, geri dönüşüme ve sıfır atığa destek olanlardan da para almayalım. Biz sistemi ‘ne kadar tüketti o kadar harcadı’ şekline sokarsak daha iyi olur. Benim yüzüme de sokaklarda gezerken, ‘başkanım belediyenin işi ne? Biz atacağız, siz toplayacaksınız’ dediler. Böyle bir mantık da var. Bizim görevimiz toplamak olabilir ama vatandaşın görevi de temiz tutmak olmalı” diye konuştu.

"Bölgesini temiz tutan insanlardan vergi almamalıyız"
Çevresini temiz tutandan çevre temizlik vergisi alınmaması önerisinde bulunan Demirtaş, “Bunu birlikte değerlendirecek bir sistemi hayata geçirirsek bazı bölgelerde bu işe uyan insanlardan çöp vergisi almamalıyız. Meclis kararı çıkartır ve bölgesini temiz tutan insanlardan vergi alamam. Bu sisteme de geçmemiz lazım. Sıfır atık ile ilgili 1 senedir çalışıyoruz. Çöplerin kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında çalışmalarımız sürüyor. Bunun için biraz bilinç sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle evsel atıklarla ilgili kararın biran evvel verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Başkan Demirtaş’ın düşüncelerine katıldığını belirterek, geri dönüşüm, evsel atıklar ve sıfır atık politikası için tüm belediyelerin birlikte çalışarak, daha çok farkındalık ve proje üretmeleri gerektiğini söyledi.

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