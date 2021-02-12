Ozan Arif dualarla anıldı

“Ozan Arif” adıyla bilinen Arif Şirin, sevenleri tarafından 2. ölüm yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Ülkücülerin sembol isimlerinden “Ozan Arif”, 13 Şubat 2019’da hayatını kaybetmişti. Ölümünün ikinci yıl dönümünde sanatçı için sevenleri tarafından mezarı başında bir anma programı yapıldı. Kıranköy Mezarlığı’nda yapılan anma programı Kur’anı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı.

Törende konuşan gazeteci Osman Kara, "Ben onu tanıdığımda pırıl pırıl istikbal vaat eden bir gençti. Sazıyla, sözüyle, özüyle Türk'tü, türkü söylüyordu. O günlerde toprağımız bolluktu yağmurumuz boldu fidanlarımız yetişiyordu ve şairlerimiz vardı. Bereketli topraklarda çelik eller kucaklayıp Türk milletini medeniyetler aleminin en ön saflarına götürmek gibi bir kutlu iddiayı taşıyordu. Gençler kervana koşup katılıyordu. Yaşlılar gençler ile birlikte yarışa gidiyordu. Ne oldu da damarlarımız kurudu. Nasıl dallarımız kuru hale geldi. Artık çiçek açmıyoruz. Artık ne bir Arif kardeşimiz var ne Peyami Safa'mız ne de Hüseyin Nihal Atsızımız var. Biz artık Arif'i de unutuyoruz. Arif bu milletin türkü söyleyen, Türk'e söyleyen Türk sevdalısı son evlatlarından birisiydi" dedi.

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