Yunus ekiplerinden asayiş uygulaması

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Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar denetlendi. Maske takmayanlara ise idari para cezası için tutanak tutuldu.

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