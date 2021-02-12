Samsun'da ormanlık alanda yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yağıbasan Mahallesi'nde fındık ağaçlarının olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında çıkan yangında bölgede bulunan ağaçlar ve birçok canlı türü zarar gördü. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangına SASKİ araçları da destek verdi. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

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