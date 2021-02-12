Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'da meydana gelen 2 ayrı olayda kaçak olarak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinin Çamlı konak Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri kaçak olarak kazı yapıldığını tespit etti. Olay yerinde 1 kazma ve 2 kürek ele geçirilirken kaçak olarak kazı yaptıkları iddia edilen E.K.(18) ve O.K.(17) gözaltına alındı. İfadesi alınan 2 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Kavak ilçesinin Ağcaköse Mahallesi'nde ise kazı yapılacağının duyumunu alan jandarma ekipleri, Tepetarla Devlet Ormanı mevkisindeki sit alanında yaptıkları kontrolde S.K.(42) ve A.A.(47) ve İ.B.'yi (29) yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet balta, 2 adet levye, 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve 1 adet demir keski ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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