Ayak izi fındık hırsızını yakalattı

Samsun'da bir mahalleden 600 kilo fındığın çalınması olayıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ayak ve teker izlerinden olayın zanlısını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Aşağı Turgutlu mahallesinden İ.S. (51) isimli şahsın yaklaşık 2 gün önce 10 çuval (600 kg) fındığının çalınması olayı ile ilgili yapılan inceleme ve araştırma sonucu Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, bir adet ayakkabı izi ile araç tekerlek izi tespit edildi.

Olayla ilgili JASAT timi ile Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı'nca yapılan ortak faaliyette olayın gerçekleştiği saatler arasında olayda kullanıldığı tahmin edilen açık kasa beyaz renkli kamyonet aracı kamera kayıtlarından tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tekkeköy Büyüklü Mahallesi'nde M.Ö. isimli şahsın Dikbıyık Mahallesi'nden İ.K. (40) isimli şahsın berber dükkanı deposundan 10 çuval fındık aldığı bilgisine ulaştı.

İ.K. isimli şahsın sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

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