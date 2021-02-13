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Turnikeye takılan riskli vatandaşlar ve tramvay kazaları kamerada Başkan Demir: "Şu ana kadar 25 riskli vatandaşımızı bu şekilde tespit ettik"

İHA

Turnikeye takılan riskli vatandaşlar ve tramvay kazaları kamerada Başkan Demir: "Şu ana kadar 25 riskli vatandaşımızı bu şekilde tespit ettik"

Samsun'da tramvay istasyonları girişlerinde bulunan turnikelerde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Her gün on binlerce kişinin geçiş yaptığı turnikelerde zaman zaman korona temaslısı ve hastalarına rastlanıyor. Kameraya yansıyan tramvay kazalarında ise insanların dikkatsizliği ve kural ihlali dikkat çekiyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında önlemler alındı. 1 Aralık 2020'den itibaren Samsun'da yapılan uygulama ile artık vatandaşlar SAMKART'larına Hayat Eve Sığar (HES) kodu tanımlatarak tramvayları kullanabiliyor. Uygulamanın çıktığı ilk günden bugüne kadar istasyonlarda bulunan turnikelere HES kodu riskli olan 25 kişi takıldı. Riskli vatandaşın kolluk kuvvetlerine ve sağlık çalışanlarına teslim etmede ise istasyonlarda bulunan güvenlik görevlileri büyük rol oynuyor. Güvenlik görevlileri turnikede geçiş izni verilmeyen vatandaşları güvenli bir noktaya alarak gerekli ekipler gelene kadar başında bekliyor.
Ayrıca 2020 yılında birçok tramvay kazası da yaşandı. Tramvay hattına kurallara uymadan giren sürücüler kazalara neden olurken, dikkatsiz vatandaşlar ise canlarını tehlikeye atıyor. Kazalar bazen hafif sıyrıklarla atlatılırken bazen de ağır maddi hasara veya ölümlere neden olabiliyor. Tramvayın karıştığı bazı kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’ın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, kimi araç kullanıcılarının da uyarı levhalarına uymaması dikkat çekti.

Kaçma teşebbüsü
HES kodunun önemli bir uygulama olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dolayısıyla virüs taşıma riski olan veya temaslı konumda olan insanlarımızı HES kodu uygulaması ile birlikte toplu taşıma araçlarımızda seyahat etmesini önlemiş oluyoruz. Şu ana kadar 25 vatandaşımızı bu şekilde tespit ettik. Bunları güvenlik güçlerimize, ekiplerimize bildirince kaçma teşebbüsünde bulunuyorlar. Raylı sistem üzerinde risk taşıyorlar. Bunlara aşırı dikkat ediyoruz. Samsun’da bizim tramvayımız şu ana kadar Türkiye’de en verimli işletilen en güvenli toplu taşıma aracıdır. Yayalarımıza, kardeşlerimize, tüm insanlarımıza da özellikle şunu tavsiye diyorum: Hepimizin hayatı birbirimiz için, bir kişi bütün dünyaya bedel. Dikkatli olmalarını, özellikle oradaki tabelalara, güvenlik görevlilerimize, tramvayda vatman olarak çalışan ve yanında yardımcı olarak çalışan personellerimize yardımcı olmalarını, uyarıları kendi güvenlikleri için ve şehrimizin güvenliği için özellikle dikkat etmelerini kendilerinden istirham ediyoruz" dedi.

Vatmanlara üst düzey eğitim
Raylı sistemi kullanan vatmanların periyodik olarak eğitimden geçtiğini ifade eden Başkan Demir, "Bizim raylı sistemi kullanan vatmanlarımız ve tüm ilgili güvenlik görevlilerimiz iyi bir eğitimden geçiriliyor. Sürekli periyodik olarak eğitimlerini alıyorlar. Özellikle vatandaşlarımızın can güvenliği noktasında güvenli ve emniyetli bir şekilde insanlarımızın toplu taşıma araçlarımızı kullanması noktasında üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Son olayda baygınlık geçiren kızımızı, kardeşimizi o vatmanımızın fark etmesi bu eğitimlerin özellikle tüm vatmanlarımızın dikkatli olduğunun bir göstergesi. Pandemi sürecinde sayı düşmüş olmasına rağmen biz aylık 1 buçuk milyon insanımıza toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Samsun kent merkezinde 700 bini aşkın bir nüfusumuz var. Toplu taşımada sanıyorum Türkiye’de en güvenli en verimli toplu taşımayı gerçekleştiren şehirlerden bir tanesiyiz. Raylı sistemimiz yatay ana arter üzerinde olduğu için pik saatlerde çok yoğun bir yolcu trafiğine sahne oluyor. HES kodu uygulaması kontrolü hem de sosyal mesafe noktasındaki oradaki yetkililerimizin hassasiyeti ile birlikte büyük bir emek veriyoruz. Bugüne kadar bu süreci başarılı bir şekilde işlettik" diye konuştu.

Kazalar kameralara yansıdı
Kameralara yansıyan görüntülerde turnikede riskli çıkan bir vatandaş, güvenlik görevlisi tarafından fark ediliyor. Duruma anında müdahale eden görevli, diğer vatandaşları yaklaştırmıyor ve sağlık ekiplerine bilgi veriyor. Kılıçdede Tramvay İstasyonu'nda yaşanan kazalarda ise vatandaşların dalgınlığı dikkat çekiyor. Etrafına bakmadan raylı sistem hattına giren vatandaşlar tramvayın çarpmasıyla savruluyor. Ölümün teğet geçtiği olayda vatandaşların kazaları ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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