Samsun’da denetimler sürüyor

Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet güçleri tarafından denetimler devam ediyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde Samsun sokakları sessizliğe büründü. Samsun’un sembol yerlerinden ve her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan merkez sahil şeridi ve çevresi bomboş bir halde görüntülendi. Şehrin farklı noktalarına konumlanan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkan herkesin tek tek izin belgelerine bakan ekipler, HES kodu denetimi de yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına Samsun’da da uyulduğu gözlemlendi.

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