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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuyla yakalandı

İHA

Jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi bulunan M.S.'yi (32) takibe aldı. M.S. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.S.'nin üzerinde, ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada 229 adet sentetik ecza, 9.2 gram kubar esrar, uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira para ele geçirildi.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen M.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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