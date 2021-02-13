Telefonla arayan sahte polis, baba-kızı 28 bin lira dolandırdı

Samsun'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen babakız verilen banka hesabına 28 bin lira para yatırarak dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı kendini polis olarak tanıtarak telefonla aradığı H.Ç. (61) ile kızı Ü.Ç.'yi (20) korkutup kandırarak verdiği banka hesap numarasına 28 bin lira para yatırttı. 28 bin lira parayı yatıran babakız dolandırıldıklarını anlayınca polis şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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