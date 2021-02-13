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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yıldız: “Sendikacılıkta yeni bir çığır açtık”

İHA

Başkan Yıldız: “Sendikacılıkta yeni bir çığır açtık”

– EğitimBirSen’in kuruluşunun 29. yılı vesilesiyle bir açıklama yapan Samsun EğitimBirSen 1 Nolu Şube Başkanı ve MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “Tarihimizde sendikacılıkta yeni bir çığır açtık, sendikacılığa yeni bir soluk getirdik” dedi.
EğitimBirSen’in kuruluşundan söz eden Hamdi Yıldız açıklamasında, “EğitimBirSen olarak, kazanımlarla dolu hak, emek ve özgürlük mücadelemizde 29. yılımıza girdik. Fikirden aksiyona, birlikten sendikaya, birlerden yüz binlere, etkiden genel yetkiye, toplu görüşmeden toplu sözleşmeye, genel yetkiden zirveye, yerelden evrensele, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara sürdürdüğümüz tarihimizde sendikacılıkta yeni bir çığır açtık, sendikacılığa yeni bir soluk getirdik. Emperyalizmin gizli esaretine, iş birlikçilerin açık vesayetine, yasalara değil yasaklara, özgürlüğe değil körlüğe hizmet eden, milleti seçkinlerin ideolojik kaprislerine, kültürü batıcı taklitçilerin keyfiliğine mahkûm ve mecbur eden ihanet odaklarıyla amansız mücadelenin örgütlü gücü EğitimBirSen, 14 Şubat 1992’de, hayata yerli dil, düşünce ve değerlere dayanarak bakan, sanat, fikir ve hareket adamı Mehmet Akif İnan’ın öncülüğünde, eğitim çalışanlarının meslekî dayanışması, mali, özlük ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnsan onurunu ayaklar altına alarak yasak, tehdit, baskı ve hakareti varlıklarını devam ettirmenin yegâne yolu gören zorbaları, mücadelesiyle dize getiren EğitimBirSen, kalbimizi ve aklımızı köreltmeyi amaçlayan cehalete karşı ilim ve irfan meşalesini yakmanın öncüsü, milletin ufkunu kapatan karanlık duvarlara karşı aydınlık bilincin sözcüsü olmuş bir erdemliler hareketidir” dedi.
Sendikanın önemli görevler üstelendiğinden söz eden Başkan Yıldız, “Milletinin kültür ve medeniyet değerlerinden beslenerek büyüyen, sahip olduğu yerli ve millî duruşunu 28 Şubat gibi zorba ve 15 Temmuz gibi kanlı darbe süreçlerinde bile bozmayan; dışarıdan desteklenen, içeriden beslenen vesayet odaklarının emperyalizme hizmet eden her türlü yasakçı, dayatmacı girişim ve operasyonlarına tereddüt etmeden söylemleri ve eylemleriyle direnen EğitimBirSen, kendi hizmet kolunda genel yetkili olmayı gelenekselleştirmiş bir sendika ve milletin hassas olduğu her konuda bütün gücünü ortaya koyan bir sivil toplum örgütüdür. EğitimBirSen, ülkenin idaresine, milletin iradesine tasallut eden şer odaklarına karşı millî iradenin teminatı, demokrasinin dayanağı, hak aramanın adresi, örgütlü mücadelenin merkezidir. Kendi ülkesinde parya muamelesi gören, ezilen, dışlanan, horlanan milletin hukukunu koruyan, bu yolda demokratik gelişme ve girişimlerin, özgür düşüncenin, umudun, inancın, özgürlüğün önüne çıkarılan bariyer ve barikatları önce eğitim düzeninde, sonra kültürel ve sosyal alanda bir bir parçalayıp aşarak elde ettiğimiz tarihî önemdeki kazanımlar, milletimizin hayat ve hareket alanını genişletmiş, ufkunu açmıştır. Başörtüsü yasağının kalkmasında, insanların inancının gereğini yaşamasının önündeki engellerin kalkmasında, katsayı ve sekiz yıllık zorunlu eğitim döneminden 4+4+4 eğitim modeline geçmede, Kur’anı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı derslerinin müfredata konulmasında, müfredatın vesayetçi, materyalist ve militarist içeriğinden ayıklanmasında EğitimBir Sen’in kararlı, inançlı mücadelesi, katkısı ve imzası vardır” diye konuştu.
Verilen mücadelede emeği geçenleri unutmayan Yıldız, “15 Temmuz ihanetine karşı meydanlara çıktığımız son tarihî direnişimizde görüleceği gibi, EğitimBirSen’in tarihi, Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye geçmek için tutarlı, ilkeli, cesur mücadelesinin destansı tarihidir. EğitimBirSen, mağdur edilmiş, mazlum bırakılmış, zulme ve haksızlığa uğramış coğrafyalara her zaman yardım elini uzatmıştır. Akademik araştırmalar yapmış, sanata katkı sunmuş, kültüre her zaman değer ve öncelik vermiştir. Bu sendikacılık anlayışıyla özgün bir sendikal model ortaya koymuştur. Üyelerinin hakkını ve hukukunu korumak, onların her türlü kariyer planlamasına ve mesleki gelişimine katkı sunmak sendikacılık anlayışımızın esaslarındandır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere, Genel Başkanlarımız Niyazi Yavuz ve Ahmet Gündoğdu’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Sendikamıza büyük emek veren ebedi aleme uğurladığımız Mithat Sevin ve Erol Battal Başkanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kuruluşundan günümüze kadar sendikamıza emek, ömür ve gönül veren tüm genel yönetim kurulu üyelerimize, şube başkanlarımıza, ilçe ve iş yeri temsilcilerimize hassaten tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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