Samsun'da 2 kilo esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

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Samsun'da 1 kilo 959 gram esrarla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramada gözaltına alınan şahıs ile birlikte 1 kilo 959 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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