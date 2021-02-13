Otoparktan motosiklet hırsızlığına adli kontrol

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Samsun’un Bafra ilçesinde bir otoparktan motosiklet çalan hırsızlık şüphelileri adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi'nde 2 ay önce otoparktan motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri önce çalıntı motosikleti buldu. Yapılan çalışmalar sonucuna kimlikleri belirlenen K.D.(18) ve E.Ç.(18) dün Kemalpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli bugün işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

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