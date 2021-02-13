.Bankadan arıyormuş gibi dolandırdılar

Samsun'da bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyerek kandırdığı kişinin bilgilerini alan dolandırıcı adına kredi çekip bankadaki parasını başka hesaba aktarıp dolandırdı.

Olay, Samsun il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini bir bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyen kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı N.E.',yı (65) Kandırarak kimlik bilgilerini ve banka şifrelerini aldı. Dolandırıcı daha sonra N.E. adına 25 bin lira kredi ve 3 bin 500 lira avans çekip başka hesaba aktardı. Bununla da yetinmeyen dolandırıcı N.E.',nın banka hesabında bulunan bin 350 lira parayı da yine başka hesaba aktardı. Dolandırıldığını anlayan N.E. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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