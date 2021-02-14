Karısını öldüren mühendis adliyeye sevk edildi

Samsun’da 2 çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No 6’da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, mühendis Oğuz Taner E. (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican E.’yi (46) evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Dedesinin yanında bulunan 17 yaşındaki oğlunun yanına giden Oğuz Taner E. oğluna annesini bıçakladığını söyledi. Olay polise haber verildi. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı. Eve giden polis ekipleri Mihrican E.’nin cesedi ile karşılaştı. Ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı kocanın zaman zaman eşine şiddet uyguladığı, bu yüzden daha önce eşine yaklaşmama tedbir kararı olduğu ve tedbir kararı kalkınca birlikte yaşadıkları öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgulanması tamamlanan Oğuz Taner E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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