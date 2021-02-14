Başkan Özdemir'in Ankara temasları

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede yapılacak yatırımlar ve hizmetleri görüşmek üzere Ankara’da temaslar gerçekleştirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ziyaretler kapsamında ilk olarak AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile bir araya geldi. Milletvekili Kırcalı ve Başkan Özdemir, birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, Havza’da turizm ile ilgili hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyet, daha sonra Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek, spor alanında yapılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Ziyarette Başkan Özdemir, Bakan Kasapoğlu'na semaver hediye etti. Milletvekili Kırcalı ile Başkan Özdemir, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek, ilçede yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Özdemir, görüşmelerin Havza için olumlu geçtiğini belirterek, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'u ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek ilçemizde İçişleri Bakanlığı nezdinde ve kültür, turizm ile spor alanlarında yapılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduk. İlçemiz adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Bizlere ziyaretlerimizde eşlik eden Milletvekilimiz Orhan Kırcalı’ya, ziyaretlerimizde bizlere göstermiş oldukları yakın ilgi ve alanlarından dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.