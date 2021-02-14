Terme’de kar teyakkuzu 27 araç ve 100 kişilik ekip hazır

Terme Belediyesi karla mücadele ekipleri, beklenen kar yağışı ve buzlanmanın ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldı. Belediye ekipleri, 24 saat çalışma esasına dayanan önlemlerle ilçe sakinlerinin herhangi bir olumsuzluk yaşamasının önüne geçmeye çalışacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrasında 27 araç ve 100 personelle teyakkuz halinde olduklarını belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yoğun kar yağışı başladığı andan itibaren düzenli bir şekilde kar küreme, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılacak” dedi.

Terme’nin yoğun kar yağışlı bir havanın etkisine gireceği uyarısının ardından Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın talimatıyla teyakkuza geçen belediye ekipleri, gerekli tüm önlemleri aldı. Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde ekipleri denetleyen Başkan Kılıç, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Terme Şube Müdürü Metehan Yanık ve SASKİ Terme Şube Müdürü Hasan Özden'in de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.



27 araç ve 100 kişilik ekip hazır

Alınan önlemler kapsamında Terme Belediyesi, 4 adet kepçe, 3 greyder, 1 adet kar küreme kamyonu, 1 adet pick up, 1 mini kepçe, 1 adet mazot nakliye aracı 2 adet mobil ekip aracı, 2 solisyon aracı, 3 adet sosyal vefa destek aracı ve 2 adet hayvan besleme ve nakil aracı ile sahada olacak. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 greyder, 4 kar küreme kamyonu, 1 adet kazıcı yükleyici ile sahada olacak. Karla mücadelede Terme ve Büyükşehir belediyeleri yaklaşık 100 kişilik ekibiyle ilçe sakinlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına kar ve buzla mücadele edecek.



“Termeliler mağdur olmayacak”

Beklenen yoğun kar yağışının vatandaşları mağdur etmemesi adına gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları söyledi:

“İlçemizin tümünde yoğun olarak beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrasında olumsuzlukların yaşanmaması, hemşehrilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Terme'nin daha ulaşılabilir olması amacıyla kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarımızı 7 gün 24 saat boyunca aralıksız sürdüreceğiz. Herhangi bir kar yağışı ve buzlanma durumunda derhal harekete geçecek ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını öncelikli olarak ana yollar ve kırsaldaki ana arter güzergâhlarında gerçekleştirerek sokak aralarında çalışmalar yapacak. Terme'de hemşehrilerimizin yolları daima açık olacak. Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar için tehlike oluşturabilecek unsurlara gezici ekipler anında müdahale edecek. Ayrıca sokak hayvanlarının beslenmesi içinde gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Besleme çalışmalarımız da aralıksız sürecek. Vatandaşlarımızdan da ricamız bu konuda onların da hassas olmaları ve kapılarının önündeki sokak hayvanlarını unutmamaları.”

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