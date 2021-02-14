Başkan Demir: "Hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz"

İlçe ziyaretlerini sürdürerek yapılan yatırımları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun genelinde söz verdikleri tarihte tüm alt yapı yatırımlarını tamamlayacaklarını dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisini dolu dolu geçirdi. İlçe ilçe tüm yatırımları inceleyen ve eksikleri yerinde tespit ederek vatandaşları dinleyen Başkan Demir, hafta sonunda Kavak ve Vezirköprü ilçelerini gezdi. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi için alan incelemesinde bulunan Başkan Mustafa Demir, ilçenin istihdamına ve gelişimine katkı sağlayacak sanayi sitesinin önemine değindi. Daha sonra da Kavak Yaşar Doğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi.

Kavak’tan sonra Vezirköprü ilçesine geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yatırımları ve çalışmaları yakından takip etti. Beraberinde Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte Yeşiltepe ve Samur Mahallesine çıkan 10 bin metrelik yol incelemesi yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, uzun yıllardır süren mahalle yollarını tek tek çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

Vezirköprü ilçesi Karlı, Ovacık, EsenBoruk ve KırmaKapaklıeşme Mahallelerindeki yol yapım çalışmalarını yerinde görüp, ekiplerden bilgi alan Başkan Demir, ilçede 200 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi’nde de incelemelerde bulundu. Ziyaret ettiği mahallelerde muhtarlarla da görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, söz verdikleri gibi Samsun genelinde tüm altyapı yatırımlarını tamamlayacaklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Kısa zamanda Samsun genelinde vatandaşımıza verdiğimiz hizmet sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vezirköprü ilçemize yapılan yatırımları, hizmetlerimizi yerinde gördük. Yaptığımız tüm bu hizmetlerde en büyük destekçimiz olan muhtarlarımıza teşekkür ederim. Samsun’umuza birlikte hizmet etmeye, hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Her bir vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu, onların konforu için çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Demir, Samsun’a dönüşünde de Polis Kontrol Merkezi’nde görevli polisleri de ziyaret ederek sohbet etti.

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