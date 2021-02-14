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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Sera OSB Bafra’ya hayırlı olsun”

İHA

Başkan Demir: “Sera OSB Bafra’ya hayırlı olsun”

Türkiye’nin verimli tarım ovalarından Bafra ilçesine kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Sera OSB) ihaleye çıkıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra’ya şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, “Hayata geçmesiyle Samsun’un Türkiye’de tarım, istihdam artışı ve sanayi yatırımları noktasında en önde gelen şehirlerden birisi olacak” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Bafra Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası ve Bafra Ziraat Odası’nın ortak olduğu Sera OSB’nin ihale ilanı Resmi Gazete’ de yayınlandı. 1194 dekar alan projenin ihalesi, 2 Mart’ta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı’nda yapılacak.

Keşif bedeli 30 milyon
Bafra ilçesinin Doğankaya ile Şeyhulaş Mahallerinde kamulaştırma sonucu oluşturulan bin 194 dekar alanda kurulacak 30 milyon 656 bin TL keşif bedeli olan Sera OSB, Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin ardından ilçeye kazandırılacak ikinci organize sanayi yatırımı olacak. 30 sera parseli, domates, salatalık, patlıcan, biber ve 2. ürün olarak marul yetiştirmek isteyen yatırımcılara tahsis edilecek. Süs bitkileri ve fide yetiştirilmesinin yanında ıslah çalışmalarının da yapılabileceği parsellerde firmalar, salça fabrikası, turşu fabrikası, sebze kurutma fabrikaları ve soğuk hava depoları da kurarak endüstriyel tarımın gelişimine katkı sağlayabilecek.
Proje ihale sürecinin 2 Mart’ta tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ardından saha yatırımlarının başlayacağını dile getirerek, şunları söyledi:
“Samsun bölgenin merkezi ve tarımsal alanda da Türkiye'nin en önemli noktalarından bir tanesi. Bafra Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum. İlçe halkımız bu yatırımı sonuna kadar hak etti. Sera OSB, hem Samsun'a hem de Bafra'ya büyük bir motivasyon sağladı. Hayata geçmesiyle Samsun’un Türkiye’de tarım, istihdam artışı ve sanayi yatırımları noktasında en önde gelen şehirlerden birisi olacak. Yatırımın ilçe ekonomisine, tarımsal gelişimine ve çiftçisine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum.”

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