Sevgililer gününde eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da tartıştığı iki çocuk annesi eşi Mihrican E.'yi (46) boğazını keserek öldüren Oğuz E., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, "Sürekli kavga ediyorduk, mahkemeliktik. Akşam çocuğun tabletini almaya gittiğimde tekrar kavga ettik. Ne yazık ki böyle oldu" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-02-14 14:54:23



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